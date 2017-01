Genialt: Nu kan du tænde dit varme bad, mens du ligger i sengen

Det kan godt være, det lyder som et luksus-problem, men personligt synes jeg, der er få ting, der er værre end at stå på et koldt badeværelsesgulv med en bruser, der bruger flere minutter på at blive bare minimalt varmt.

Og endnu sværere er det at få sig slæbt ud af sengen med tanke på, hvad der venter en på badeværelset.

Men bare rolig, selvfølgelig er der nogen, der har tænkt sig om og fundet en løsning på dette kæmpeproblem.

Farlig i forkerte hænder

Det nye U-bad fra Moen kommer nemlig med en app til din smartphone, så du kan tænde det lige fra der, hvor du er. Og så kan du selv kontrollere, hvilken temperatur, du vil have.

Når den ønskede temperatur er nået, kan du så stille og roligt (eller i løb hvis der er rigtig koldt) gå ud og hoppe i badet uden at være bekymret for, om det nu også er varmt nok.

Eneste dårlige ting kunne være, at ens telefon ikke skal falde i de forkerte hænder, mens man står under bruseren. Hvis din kammerat lige synes det kunne være sjovt at skrue vanvittigt op eller ned for temperaturen, kunne det ødelægge et ellers godt bad.

Men sådan en luksus kommer desværre ikke gratis. U-badet koster nemlig op til 2200 dollars, eller hvad der svarer til 15600 kroner. Altså en noget pebret pris at betale for at slippe for at vente lidt på at det kolde vand forsvinder fra hanen.