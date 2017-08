Glem alt om selfien: 'Bothien' er det nye sort - og du kan tage en med denne telefon

Glem alt om selfies. Det nye sorte bliver “bothies”, der er en hybrid mellem et almindeligt foto og en selfie. Et billede eller video, komponeret af skud fra begge kameraerne på din smartphone, der viser både dig selv og motivet på samme tid. Lyder det fjollet? Nokia er pjattede med ideen, så bothies er det helt store nummer i deres netop lancerede Nokia 8 smartphone.

Nokia 8 er det første rigtige Nokia-flagskib siden HMD Global overtog rettighederne til Nokia-brandet. Det er, naturligvis, en Android-mobil – og dets kamera har Carl Zeiss-optik ligesom i de gode gamle Nokia-dage. Faktisk har mobilen tre kameraer, hvoraf de to af dem findes på bagsiden; et farvekamera og et sort/hvidt-kamera.

Det store trick er, at Nokia 8 kan bruge både front- og bagkameraet på samme tid. Både til optagelser og til livestreams, der kan sendes direkte til Youtube eller Facebook – og seerne ser altså motiverne fra begge kameraer på en splitscreen. Nokia 8 er endda udstyret med 360-graders lydoptagelser.

Nokia 8 er klar til september

Nokia 8 rammer butikkerne i løbet af september til en vejledende pris på 4.500 kroner. Her er de rå tal:

Skærm: 5,3 tommer IPS LCD, QHD (2560 x 1440)

Styresystem: Android Nougat 7.1.1

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835

RAM: 4 gigabyte

Lagerplads: 64 gigabyte intern hukommelse (+ MicroSD op til 256 gigabyte)

Kamera: 13 megapixel, farve + sort/hvid (f/2.0, 1,12um)

Frontkamera: 13 megapixel (f/2.0, 1,12um)

Tilslutninger: USB-C, 3,5 mm stik, wifi (802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), Bluetooth 5.0, NFC

Batteri: 3090 mAh med QuickCharge-teknologi

Dimensioner: 151.5 x 73.7 x 7,9 mm

Vægt: 160 gram

Leveret af Inputmag.dk