Glem fatbikes: Sådan bygger du din egen cykel med bildæk

Hvis du kender computerspillet Fallout, så kender du også inspirationen til Nuka Cola Køleskabet. Ellers kan du bare glæde dig over, at det er et skarpt køleskab til dine kolde drikkevarer.

Der er plads til 12 dåser i kassen, og det er jo egentlig sådan noget der kan være meget praktisk på kontoret, værkstedet eller hjemme ved siden af sofaen. Især fordi vi her i den virkelige verden kan slappe af med en kold cola uden at bekymre os om at overleve jordens undergang, som de gør i Fallout.

