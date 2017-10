Huawei er klar med vild ny topmodel med kunstig intelligens

Det er med imponerende hurtighed, at Huawei er gået fra at lave billige, IPhone-inspirerede smartphones, til at være en af de absolut drivende kræfter på markedet.

Huawei Mate 9 Pro fra sidste år, var en af de mest anmelderroste smartphones i ‘16 og starten af’ 17.

Innovationsvilligheden blev understreget, da virksomhedens direktør, flere uger inden Apples seneste præsentation, annoncerede det nye Kirin 970 chipset med AI-kerne, altså noget kunstig intelligens.

Nu er det fancy chipset så blevet vakt til live i Huaweis nye toptelefon: Mate 10 Pro, der netop er blevet præsenteret i München. Til tonerne af Westworlds temamusik... Bad omen?

Mate 10 Pro praler med det nye AI chipset, af at være fremtiden for smartphones. Det er en kæk beskrivelse, der dækker over en ekstra chip og smart software, der gør telefonen hurtig nok til at lave billedbehandling og andre krævende opgaver i real-time.

Men selv uden “kunstig hukommelse”, har telefonen top-specs og hardware.