En nordjysk idémager satte sig på et tidspunkt for, at skabe noget nyt. Projektet blev først fundet via Kickstarter, og allerede dengang tegnede det godt. 3700 ICEBREAKERs blev solgt, inden produktet gik i produktion.

Efter et par år i udviklingsfasen, er Icebreaker endelig blevet bredt tilgængelig i handelen. Men hvad er det egentlig den kan, Icebreakeren?

Grundlægger Kim Jensen kiggede forbi redaktionen, til en stuevarm bourbon, der uden tvivl kunne bruge lidt nedkøling. Med sig havde han taget en fryserfrisk Icebreaker.

"Vi har været igennem mange tanker, og selvom vi i starten talte om et alternativ til isterningeposen, har jeg fundet en anderledes måde at præsentere den på." fortæller Kim.

"De fleste kender amerikanerkøleskabe med indbygget isterningemaskine. I Icebreaker har vi gjort den funktion bærbar, og stadig let at betjene."

Kim tager den klargjorte Icebreaker frem, og drejer på "låget", efter en omgang kommer der en ganske tilfresstillende lyd, af isterninger der frigives i maskinen, han holder maskinen ind over mit glas, og giver et ekstra twist: En perfekt isterning hopper ned i glasset.

Maskinen er designet til at kunne "portionsanrette" isterningerne, altså frigives en isterning per vrid i maskinen. "Arr, du skal da vist have en til," siger han, og drejer igen. Pling. Endnu en isterning hopper ned til min whiskey. "... og så kan den sådan set bare stå fremme på bordet, indtil du er klar til næste glas." konstruktionen af Icebreaker, sørger for at isterningerne ikke smelter med nær så høj fart, som isterninger i en skål ville. Det er fordi luften ikke er i bevægelse omkring dem, forklarer han. Logik for perlehøns.