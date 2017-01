Indret hjemmet optimalt: Sådan sikrer du den vildeste lyd derhjemme

Du har måske et rigtigt fedt anlæg derhjemme, men du synes måske ikke, du får den heeeeelt optimale lyd, som du havde regnet med, da du brugte flere tusinde kroner på anlægget og højttalerne.

For selvom du har købt de fedeste, største, dyreste og bedste højttalere og forstærker på markedet, så er det ikke ensbetydende med, at du får den helt optimale lydoplevelse ud af det. For der er andre ting end bare typen af højttalerne, der spiller ind, når det helt rigtige lydbillede skal skabes.

Vi giver dig sammen med HIFI-eksperten Daniel Nielsen fra Hifi-freaks.dk fem gode råd til, hvordan du med simpel indretning får det bedste ud af dit anlæg:

Det er ikke størrelsen, der tæller

Større er ikke altid bedre, når det kommer til højttalere. Inden du lader din kærlighed falde på et sæt to-meter-monstre, er det en god ide at måle stuen op. Specielt højden af rummet er vigtig. En tommelfingerregel er, at dine højttaleres højde ikke skal overstige halvdelen af loftshøjden.

Med højttalere, der går næsten helt op til loftet, bliver der simpelthen skabt for meget energi, som resulterer i stærkt forvredet og forceret lyd. Der er generelt en del lydkvalitet at hente ved at gå en størrelse ned og en klasse op.

Brug lydtrekanten

Møblér din stue godt Møbler er med til at absorbere lyden, så den ikke flyver frem og tilbage mellem vægge, loft og gulv. En stramt indrettet stue med mange nøgne overflader vil få lyden til at lyde ekko-agtig og ubehagelig. Overflader som fliser, beton og glas er syndere, som helst skal dækkes. Brug rigeligt med langhårede tæpper, en stor, vamset sofa og dekorér væggene intenst med billeder, vægtæpper eller regulære akustikplader.

Fjern højttalerne fra væggen Kompakthøjttalere ses i mange danske hjem, da de tilbyder et acceptabelt kompromis og giver god lyd uden at fylde hele stuen. Som oftest bliver de placeret i en reol eller monteret på væggen med beslag. Du kan dog forbedre din lydkvalitet væsentligt ved at trække højttalerne mindst 30 centimeter væk fra bagvæggen. Bassen bliver nemlig forstærket og forvredet af bagvæggen, hvilket gør den overdrevet buldrende og mudret. Placér højttalerne klogt Placeringen af dine højttalere er noget af det vigtigste, og kræver i visse tilfælde en total omrokering af møbler i stuen for det bedste resultat. Som nævnt før, skal de ikke stå for tæt på bagvæggen. Endnu vigtigere er det, at de bliver rykket væk fra sidevæggene. Stil derfor aldrig højttalerne helt ude i hjørnerne af rummet – helst en meter fra sidevæggen. For at skabe det rigtige stereoperspektiv er det også vigtigt, at der er lige langt til sidevæggen i begge sider, ellers vil der være hørbar forskel mellem de to højttalere, når du sidder på din lytteplads i lydtrekanten.

Lydtrekanten er et vigtigt begreb, når det kommer til god stereolyd. Opfat dine to højttalere og din foretrukne lytteplads, som hjørnerne i en ligesidet trekant. Afstanden mellem højttalerne skal altså være den samme som afstanden fra hver højttaler og til lyttepladsen. Højttalerne skal oftest vinkles en anelse ind mod din plads.