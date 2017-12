Jim Beam har lavet en smart assistant der hælder whiskey på kommando

I en verden der pt. oversvømmes af smart assistants som Amazon Alexa og Google Assistant, er der lidt en mangelvare. Eller i hvert fald indtil nu. Whiskey-producenten Jim Beam har lavet en dekanter der via stemmstyring hælder whisky op til dig. Det er fandme innovation.

Første generation af JIM smart dekanteren er fremstillet med over 200 års bourbon videnskab. JIM har ingen high-end højttalere installeret, men den kan assistere med det eneste der virkelig betyder noget: Whiskeyskænkning.

Maskinen har fået sin stemme fra syvende generations Master Distiller, Fred Noe, og den koster kun 35 dollars. Desværre er devicet udsolgt på nuværende tidspunkt, og Jim Beam henviser til at man skal kigge efter den igen, på et senere tidspunkt. Kom nu, make this happen!