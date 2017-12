Julegaver til manden der har alt - men altid kan bruge lidt mere

LIFX Smartlight? - Smart belysning uden hub

LIFX har været på markedet med deres serie af wi-fi-aktiverede LED-pærer siden 2014. De adskiller sig fra lignende produkter ved, at man ikke behøver en klodset hub for at komme i gang med at gøre sit hjem smartere, da LIFX pærer har indbygget wi-fi og kan forbindes direkte over app'en.

Det gør mærket til en klar fordel, i forhold til lignende produkter, og samtidig er der virkelig kælet for detaljerne i indpakningen - og man gætter ikke umiddelbart, at det er belysning der gemmer sig i den hårde pakke.

De nye LIFX, LIFX GU10, LIFX Downlight, LIFX + og Mini pærer, er alle kompatible med Apple HomeKit, og har selvfølgelig både apps til Android og iPhone.

Priserne starter ved 29,95 € f/ 225 kroner - og du finder dem, og nærmeste forhandler på lifx.com