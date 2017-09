LEGO Star Wars Millenium Falcon er deres største sæt nogensinde med 7.541 klodser rent blær

Hvis du er vild med LEGO og Star Wars, er det svært at komme udenom den spritnye LEGO Star Wars Millennium Falcon. Både fordi den ser rasende lækker ud, og fordi det er deres største sæt nogensinde med 7.541 klodser. Når du er færdig med at samle Han Solos rumskib, står du med en mastodont på 21 centimeter i højden, 84 centimeter i længden og 56 centimeter i bredden, og det hele er komplet med Minifigs af Leia, Chewbacca og både den gamle og unge Han Solo, mens du desuden kan samle det hele som skibet fra The Empire Strikes Back eller fra den nye trilogi. LEGO Star Wars Millennium Falcon rammer butikkerne 1. oktober, så du kan godt begynde at stille dig i kø.

Pris: 6.999 kr.

Leveret af Mandesager.dk