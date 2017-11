Logitech og HTC er klar med Virtual Reality keyboard

Virtual Reality er stadig et forholdsvis uudforsket teritorie, og der dukker hele tiden nye opdagelser op. HTC Vive er vidt udbredt som et VR-kit, der ofte benyttes af designvirksomheder og arkitekter (Se blandt andet hvordan Toyota benytter det), og de er med til at pionere den praktiske anvendelighed af teknologien.

Men det er ikke sådan lige, at tage ting fra virkeligheden, med ind i virtual reality. Eller er det?

Logitech har netop annonceret, at de nu er klar til at bringe dit keyboard med ind, i den kunstige veden. Det sker med Logitech BRIDGE decelopers kit. Et sæt der består af et Logitech G gaming keyboard, et stykke tilbehør der positionerer Vive Trackeren på keyboardet, og noget tilhørende software. Det muliggør, at programmører nu kan trække et keyboard med ind i VR-oplevelsen, og også tilpasse det til deres designvision.