Marshall-køleskabet er det mest Rock’n’Roll sted til dine kolde øl

Sommeren er lige om hjørnet, og hvis du går og pønser på at udstyre baghaven med et køligt badekar, er Modpools værdig til at komme med i dine overvejelser. Det er en ret blæret balje. Det hele er lavet af en gammel container, der selvfølgelig er gjort vandtæt og desuden er udstyret med et vindue, mens du desuden får et ultraviolet rengøringssystem til at holde bakterierne nede på et minimum og indbyggede dyser til at fyre op for et boblebad. Det er ret fedt at have sådan en stående klar til en svalig svømmer i sommervarmen, og det er god lir, at du kan styre alle funktionerne direkte fra din mobiltelefon.

