Med denne retro-controller bliver det pludselig meget sjovere at spille spil på mobilen

Retroinspirationen er åbenlys, men lad dig ikke snyde; controlleren med det besværlige navn 8Bitdo SN30 Pro er en hypermoderne controller med en imponerende liste af funktioner. Controlleren kan bruges med både Nintendo Switch, Windows, Mac, Steam og Android-mobiltelefoner – og der kommer jævnligt nye enheder til via firmwareopdateringer.

Controlleren er snittet af firmaet 8Bitdo, der har skabt sig et navn på at lave retrocontrollere. SN30 Pro er baseret på den legendariske Super Nintendo-controller og har samtlige knapper fra originalen. Men derudover er den forsynet med både ‘Home’ og ‘Screenshot’-knapper, ligesom den kobles til spilenhederne via Bluetooth. Eller via USB-C, hvis man skal lade det interne batteri op samtidig. Den har endda motion controls og rumble vibration.

Fristet? 8Bitdo SN30 Pro rammer butikkerne lige inden julehandelen og kan forudbestilles hos Amazon.

Leveret af Inputmag.dk