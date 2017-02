Nokia relancerer Nokia 3310 - og vi har aldrig været mere begejstrede

Meningen med relanceringen er, at den højst sandsynligt skal fungere som en reservetelefon ved siden af ens smartphone - altså så man aldrig løber tør for strøm eller altid har en telefon i baghånden, hvis man skulle komme til at smadre sin primære telefon. En relancering, der efter alt at dømme bliver afsløret på Mobile World Congress i Barcelona fra 27. februar til 2. marts.

Og jo, vi ved godt, at du kan finde en Nokia 3310 på sider som Amazon og eBay, men du kan ikke længere købe modellen fra Nokia selv. Altså lige indtil nu. Spørgsmålet er så bare, hvordan den nye Nokia 3310 kommer til at se ud, eller om vi kommer til at se en forbedret udgave af den slidstærke telefon. Der er nemlig ingen detaljer ude endnu. Men så længe der bare er Snake II og Space Impact på, er vi glade.