Det er lige så vigtigt at restituere, som det er at træne hårdt. Det er let at forsømme, når man bare gerne vil i form så hurtigt som muligt, men her hjælper Hyperice Venom dig med at få det meste ud af restitutionen, så du har så lidt nede-tid som muligt.

Du smider simpelthen bare bæltet om livet, og så får du topmoderne nanoteknologisk køling med vibration, som går direkte ind i musklerne og modvirker ømme rygge og stive nakker. Og du kan endda også bruge den til opvarmning, fordi den med et tryk på en knap erstatter kulden med varme.

SE MERE HER