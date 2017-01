Nu kan du få dit eget 1:1 Iron Man-suit

Kigger du tilbage på, hvordan dit drengeværelse så ud, vil du helt sikkert kunne huske en af de mange actionfigurer, som fyldte pladsen på hylden eller skrivebordet. Reklamerne fra fjernsynet gjorde, at du plagede mor og far i timevis, selvom du udmærket godt vidste, at figurerne aldrig ville være ligeså rå uden rockmusikken og den højtråbende "speaker".

Nu har det asiatiske firma The Toys Asia taget actionfigurs-konceptet til et helt nyt niveau. De har bygget et motordrevet Iron Man suit i fuld størrelse.

Med et tryk på den medfølgende fjernbetjening vil suitet med hjælp fra små motorer i bedste Iron Man-stil åbne sig op, så du kan træde ind i det. Teoretisk set i hvert fald.