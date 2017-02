Nu kan du få en flyvende selfiestang med plads til din mobiltelefon

Hvis du vil presse mere saft og kraft ud af kameraet i din iPhone, har Zeiss lavet en løsning i form af deres ExoLens.

Det fylder godt nok også lidt ekstra, men der er ingen vej udenom, hvis du vil tune skuddene, for så er der brug for god, gammeldags hardware, og tyske Zeiss er eksperter i at levere optik til stort set hvad som helst, så selvfølgelig er turen kommet til mobilen.

Til gengæld er det ret let at bruge. Du sætter bare aluminiumbeslaget på mobilen, og så kan du hurtigt skifte mellem tre objektiver i form af en vidvinkel-, tele eller en macrolinse, og der er desuden mulighed for at pimpe setuppet yderligere med en tripod, lys og meget andet. Det er god lir til skarpere billeder.

SE MERE HER