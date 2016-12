Nu kan du få varme fødder med en smart sål og styre temperaturen på mobilen

Når dit interne grafikkort ikke helt klarer løjerne, er der brug for en ekstern wingman, og med ASUS ROG XG Station 2 får du en pumpet fætter til at løfte opgaverne. Der er tale om en videreudvikling af den oprindelige model fra 2007, så du får moderne muller med PCI-Express 3.0 x16 slot og to styks 6+2 pin PCIe power connectors med op til 500 Watt of power, der desuden kan bruges til at smække strøm på din laptop. Og så er der selvfølgelig det seje design med et kabinet, der skiller sig på midten og afslører de indre herligheder, mens der er RGB-lys nok til at give det hele et futuristisk look. Et glimrende våben til den digitale slagmark.

SE MERE HER