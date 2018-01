Nu kan Razer Chroma udvides til hele rummet med Philips Hue

Under elektronikmessen CES i Las Vegas, har Philips annonceret deres første partnerskab til Philips Hue Entertainment.

Partnerskabet opstår mellem Philips og gamerbrandet Razer - og det er noget vi har gået og drømt lidt om i hemmelighed.

Razer er nemlig ikke kun kendt og elsket for deres herlige gaming-udstyr, i de senere år har de nemlig også, med stor succes, udrullet lysuniverset Chroma, der indtil videre har fungeret som et integreret lys-system i mange af Razers produkter. Nu bliver Philips Hues API så integrereret med Razer Chroma. Og det er sån set ret fedt.

Det betyder nemlig, at man kan koble hjemmets Philips Hue belysning op på Razer Chroma, for så at udvide gaming-oplevelsen fra skrivebordet og ud til hele rummet.

For at kunne benytte Razer Chroma sammen med Philips Hue, skal forbrugeren benytte en Philips Hue V2 Bridge, og et antal Philips Hue multicolor pærer. Herfra skal Razer Chroma-brugere blot tilføje Philips Hue funktionalitet via Razer Synapse 3 softwaren, der er gratis tilgængelig via Razer. Software-opdateringen bliver rullet ud i dag, den 9. januar, og dermed kan gadget-glade gamere, allerede teste funktionen af, i løbet af dagen. Jeg ved godt, hvad jeg skal hjem og lege med i aften!