Ny dansk gadget gør det muligt at låse hoveddøren op med din smartphone

Nemt at lukke rengøringshjælpen ind

Når låsen er sat op, kan du via din smartphone – både iPhone og Android - selv bestemme, hvem der får adgang til dit hjem. Også når du ikke selv er hjemme. Med få tryk på telefonen kan du således åbne døren for håndværkeren, naboen eller rengøringshjælpen i bestemte tidsrum. Dermed undgår du at give dine nøgler til andre, ligesom du kan holde øje med, hvornår gæsterne forlader huset igen.

- Friday har udviklet et produkt, som uden tvivl vil gøre livet nemmere for rigtig mange danskere. Både fordi man ikke behøver at være hjemme, når man får leveret en ny vaskemaskine, men også fordi låsen automatisk åbner via Bluetooth eller Wi-Fi, når man er tæt på hoveddøren. Samtidig undgår man, at ens nøgler falder i de forkerte hænder, hvilket markant øger trygheden, siger Anders Bjørndahl.