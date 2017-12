Ny upgrade fra TILT sikrer dig på mountainbike-ruten

Mountainbiking har aldrig været mere populært, og vi har endda hørt det omtalt som værende "det nye golf."

Det betyder også, at der aldrig har været flere nybegyndere på de danske stier, og især her i vinterhalvåret, vælger mange garvede landevejsryttere at søge ly for den kolde vind i skoven. Med de mange nye ryttere på de ujævne skovstier, er antallet af uheld selvsagt også stigende, og det er der en dansk virksomhed, der har bestemt sig for at byde ind med en løsning på.

Altså styrtene i sig selv, er svære at undgå, og selvom det er en selvfølge at man bruger cykelhjelm, når man er på MTB, kan uheldet stadig være ude - det er selvfølgelig lettere at få hjælp, hvis man er en del af en gruppe der er ude, men af og til bliver det også til soloture, og hvad gør man så, hvis det går galt?

TILT sensoren er et dansk udviklet produkt, af folkene bag Singletracker. Sensoren monteres på navet af forhjulet, der løbende sender data til singletracker-appen på ens smartphone.

Hvis uheldet er ude, registrerer TILT-sensoren at du er styrtet - det igangsætter en alarmsekvens på telefonen. Hvis man er ok, swiper man alarmen væk fra sin smarthpone inden for 60 sekunder, og kører videre - men hvis man er uheldig, og ikke er i stand til at komme videre efter styrtet, iværksættes næste trin af alarm-trappen. Alarmen spreder sig til alle andre Singletracker-brugere i området - disse brugere vil modtage informationer om at du er nødstedt, og samtidig modtage din position på et kort. Herfra kan du følge deres vej hen til dig.

Men hvad så, hvis der ikke er andre brugere i nærheden?

Hvis ingen reagerer inden for 5 minutter, går TILT videre, og sender en SMS til din valgte kontaktperson, med alle relevante informationer om din placering. Det er satme smart tænkt.