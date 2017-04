Rygtebørsen er knapt kommet forbi Samsungs Galaxy S8 lancering før den er videre til Apples kommende flagskib, iPhone 8 (Eller X eller Edition, eller hvad de nu kommer til kalde den.) I går kunne vi berette, at et screendump af en kinesisk tegning af telefonen viste, at TouchID ville blive placeret på bagsiden og at der ville være et kamera-“bump” på bagsiden som på den nuværende generation. Men allerede timer senere var næste rygte klar…

Integreret TouchID og ingen kant

De nyeste rygter kommer fra iDropNews og hævder, at der er to forskellige telefonprototyper i spil – en med TouchID på bagsiden og en hvor det er integreret i skærmen. Flere andre sites hævder, at det er mest realistisk, at det er sidstnævnte, der bliver den endelige model. iDropNews hævder, at rygtet kommer fra en medarbejder på Foxconn, som er dem der bygger Apples iPhones.

Ifølge de nye rygter er dette, hvad vi kan forvente af den nye telefon:

TouchID indbygget i forsiden under skærmen

4mm kanter rundt om skærmen – hele vejen rundt

2.5D glas (Altså en let bue i kanten) på begge sider – og en metalramme til at holde det sammen

Trådløs opladning

Samme dimensioner som iPhone 7

5.8″ OLED skærm

“Usynligt” selfiekamera gemt under skærmen

En stor power-knap – med en ekstra funktionalitet, som endnu er ukendt

Hvis dette bliver iPhone 8 har vi virkelig noget at se frem til til september. Men det er ret tydeligt, at intet endnu er sikkert.

