Ønskesedlen: Den ultimative LEGO Millenium Falcon består af over 7500 klodser

Tredje generation af Tusindårsfalken fra LEGO Star Wars er snart på gaden.

Den første udgave bestod af 1254 klodser, og var en forholdsvis stor fanfavorit. Den blev så udskiftet med en 5195-klodser model i 2007. I 2015 da The Force Awakens havde premiere, dukkede der så igen en mindre model op, med 1329 dele, alt imens den enorme 5000-klodser model var udgået.

Men nu er LEGO klar med et nyt bæst, af en ultimativ Millenium Falcon. Den nyeste model, der har fået modelnummer 75192, består af intet mindre end 7541 klodser, et læs af minifigurer: Han Solo, Chewbacca, Leia, C-3PO, gamle Han Solo, Rey, Finn og BB-8.

Der er desuden en række udskiftelige skrogdele, der gør det muligt at præsentere fartøjet som den originale udgave, eller som udgaven i den nye trilogi.

Der er adgangsrampe med sænkefunktion, skjult blasterkanon, udskiftelige paraboler, fire-dobbelte laserkanoner, "holografisk" dejarik-spil og meget meget mere.

Nu sidder du allerede og råber "Shut up and take my money", men prismærket... Er også ultimativt. 6.999 kroner, skal du slippe for herligheden - og så er vi altså ude i en collectors edition box, der måske endda er svær, at få sig selv til at åbne. #mintcondition.

Overvåg produktet på LEGOs hjemmeside.