Officielt: Apple tester selvkørende bil

Det er to år siden de første rygter om Apples kærlighedsaffære med biler dukkede op og nu har Business Insider konkret nyt i sagen. Apple har nemlig søgt om – og fået lov til – at teste selvkørende biler i Californien.

Ifølge nyhedstjenesten er nyheden et bevis på to års rygter om Apples involvering i selvkørende biler. Men det er endnu uvist om Apple vil lave sin egen elektriske bil, eller om de vil koncentrere sig om bilens software.

I tilladelsen står der nemlig, at den gælder tre biler af mærket Lexus (RX450h) og seks kørere.

Apple selv har naturligvis nægtet at kommentere sagen.

Alle de store tech-virksomheder i Silicon Valley roder med selvkørende biler, deriblandt både Google, Uber og Tesla. Prototyper af bilerne er et ikke sjældent syn på gaderne i og omkring San Francisco.

Igennem to år har der gået rygter om “Projekt Titan”, som Apple bil-projekt hedder, men først med godkendelsen her er projektet officielt bekræftet.

Ifølge rygterne har Apple sat omkring tusind mand på Projekt Titan i et selvstændigt firma beliggende i Sunny Vale. Apple har blandt andet “stjålet” medarbejdere fra Tesla. Og sidste sommer hentede Apple ex-hardwarechefen Bob Mansfield tilbage til firmaet for at reboote Projekt Titan. Siger rygterne.

Leveret af inputmag.dk