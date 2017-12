OnePlus 5T Star Wars Limited Edition

Star Wars everything!

Det kommer ikke som en overraskelse, at der her i december dukker læssevis af specielle Star Wars editions af alt. Det gælder også for mobilproducenten OnePlus, der har indgået et samarbejde med det fan-begavede franchise.

OnePlus indgår partnerskab med Disney til 4-års jubilæum

"Vi er glade for at annoncere OnePlus5T Star Wars Limited Edition i samarbejde med en af de mest ventede film i året - Star Wars: The Last Jedi, for at fejre OnePlus 4 års jubilæum. Dette samarbejde er det første skridt, og en milepæl, vi længe har ønsket at fejre sammen med vores community i Norden." Lyder det fra OnePlus