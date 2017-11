OnePlus er klar med opgraderet 5'er

Blot fire måneder efter lanceringen af seneste flagskib, OnePlus 5, er der nyt fra det fremstormende smartphone mærke.

Det viste sig i en keynote, som OnePlus afholdte i New York tidligere på ugen. Her kunne den nye OnePlus 5T afsløres. Den nye OnePlus er et lille step up fra årets øvrige topmodel, men ikke en opgradering, der gør den anden 5'er til en ringere model - heldigvis.

Det nye i OnePlus 5T kommer visuelt mest til udtryk, gennem en hel ny 6" AMOLED skærm, der med 18:9 displayformat, ændrer en del på designet af telefonen. Skærmen benytter nemlig langt det meste af telefonens ramme, og præsenterer et endnu mere tight kant-til-kant design, end før.

Det betyder at fingertryksaflæseren er blevet flyttet til bagsiden, da der simpelthen ikke længere er plads på telefonens front. Selvom skærmen er vokset fra forgængerens 5.5" størrelse, er selve telefonen kun blevet 2 mm højere, mens bredden og tykkelsen i praksis holdes på samme størrelse.

Kameramodulerne er også blevet opgraderet, og så er der blevet plads til ansigtsgenkendelse, men ud over dette, byder OnePlus 5T, nogenlunde på samme features, som OnePlus 5 (Som du kan læse mere om her)