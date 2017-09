På trods af lunkne anmeldelser: Så stort et hit er Apple Airpods

Siden januar har Apples AirPods – de små, hvide hovedtelefoner der stikker ned på kinden – vist, at selv et produkt der får lunkne anmeldelser (som vores egen) kan hitte, bare det har et æble-logo på æsken.

Sidder på salget

I USA er der i år solgt omkring 900.000 trådløse hovedtelefoner, og Apples AirPods står for hele 85% af indtjeningen. (Tal fra analyse firmaet NPD) Af det samlede salg sad Apple på hele 85% af overskuddet, selv om firmaet ikke deler salgstal på AirPods. Når Apple kommer med regnskaber er deres hovedtelefoner i kategorien “Andre produkter”, hvilket også inkluderer blandt andet Apple Watch og Apple TV. Salget i denne kategori er dog steget fra 4,41 mia. dollars i 2016 til 5,61 mia. i 2017, og AirPods har formentlig en ret stor del af “skylden” for det.

Stadig lang leveringstid

På Apples danske hjemmeside er der lige nu to til tre ugers leveringstid på AirPods, hvilket tyder på at Apple stadig ikke har indhentet den pukkel af ordrer, der ligger på produktet.

D. 12. september holder Apple lancering af deres nye iPhone, men det ventes at der også bliver lanceret nye versioner af andre produkter. Om der kommer en efterfølger til de populære hovedtelefoner er dog tvivlsomt. iNPUT er med til eventet i Apples nye hovedkvarter og sender i samarbejde med BT og MetroXpress live fra eventet.

Leveret af Inputmag.dk