Panasonics nye monster er et af de bedste, billigste 4K-tv der er på markedet

Tilbage da fladskærms-tv’et blot var en fremtidsdrøm havde Panasonic en ganske stor spiller på tv – og de fastholdt til dels den plads da plasmatv’et blev opfundet. Men da først Sydkoreanerne fra Samsung og LG kom godt op i omdrejninger blev de store traditionelle mærker – heriblandt Panasonic – helt sat. Og de seneste mange år har de levet i skyggen af koreanerne. Men faktisk laver Panasonic stadig nogle helt glimrende fjernsyn. Og EX700 er et af de fjernsyn, der leverer noget nær den bedste kvalitet for hver surt sammensparede krone du smider efter det.

Diskret design

Et tv i dag er ikke meget andet end en tynd ramme rundt om billedet – og så en stand. Panasonic har valgt en sølvfarve, der faktisk er ganske pæn og diskret – og kun brudt af et meget lille logo midt under billedet. Foden virker også ret diskret og ikke nær så bastant som flere af de andre producenter har vist på deres nye tv. Bagsiden er dog ikke just smuk, og skal fjernsynet stå ude i rummet må du leve med en grim bagside – Panasonic er ikke som både Samsung og LG begyndt at tænke over, at bagsiden af et tv også bør være pænt.

Dødt operativsystem

For et par år siden var Panasonic den eneste store producent, der hoppede med på Firefox OS til smart tv. Det viser sig nu at have været en rigtigt dårlig ide, for Mozilla der udvikler Firefox, har simpelthen droppet at fortsætte udviklingen af styresystemet. Derfor har Panasonic nu valgt selv at videreudvikle på systemet, der i øvrigt nu er omdøbt til My Home Screen. Eftersom de nu er de eneste, er det højst usansynligt at det nogensinde bliver godt. Udviklerne vil formentlig ignorere det, da det har alt for lille markedsandel til at kunne være interessant at bygge apps til. I forvejen mangler der vigtige apps som eksempelvis HBO og Cmore. Og det er ikke sikkert, at de nogensinde kommer, ligesom opdateringer af de apps der ligger på platformen formentlig også vil være allerbagerst i køen.

Med andre ord skal du være klar på, at din skærm kommer til at fungere som en monitor for andre enheder og ikke som et smart tv. Men hvis du alligevel ikke havde tænkt dig at bruge smart tv funktionerne kan det være ligemeget.

En helt anden ting er den generelle software. I modsætning til eksempelvis Android tv som “overtager” alle dele af tv’ets software, så er Panasonic hæmmet af, at de har deres eget, meget utidssvarende, software som grundlag for alt hvad der ikke har med smart-tv at gøre. Når man eksempelvis kigger på programoversigten ligner det simpelthen noget, der kunne være fra 2003, mere end noget fra 2017.

I det hele taget burde Panasonic bare kaste håndklædet i ringen og kaste sig over eksempelvis Android TV eller eventuelt licensere WebOS fra LG. Godt nok må de så dele den platform med andre producenter – men det er en lille pris at betale for at få et system der rent faktisk er understøttet af udviklere og som gør oplevelsen væsentlig bedre for brugeren.

Generelt god billedkvalitet

Generelt er billedkvaliteten på EX700 godkendt. Sortniveauet er noget af det bedste, jeg har set i priskategorien (og i hvert fald bedre end hvad jeg så på LG’s SJ850V) og billedet har en god dybde. Samtidig leverer fjernsynet en høj opdateringshastighed og er glimrende til spil og sport. Farverne står også glimrende (I hvert fald efter lidt justering) og naturlige. Til spilentusiasterne kan tv’et levere hurtig opdateringshastighed og der er ingen spor af lag. Opskalering af eksempelvis traditionelle tv-kanaler klarer tv’et også ganske glimrende, og selv de få SD kanaler der er tilbage ser tilforladelige ud. På rigtigt gode signaler – som fra en 4K blueray afspiller – er billedkvaliteten ekstremt god og ser virkelig meget bedre ud end prisen på EX700 ellers kunne indikere.

HDR er ikke godt nok

Panasonics 700 serie er en mellemklasseserie, men er udstyret med både 4K og HDR, der i teorien giver mange flere detaljer i både de meget mørke og de meget lyse dele af billedet. Problemet har bare tidligere været, at mellemklasse tv med HDR ikke har været i stand til at levere særligt god kvalitet på HDR signaler. Problemet er simpelthen, at fjernsyn i mellemklassen stort set altid har et såkaldt sidebelyst panel – LED’erne der lyser skærmen op er altså placeret i siderne i modsætning til et baggrundsbelyst tv. Det sidebelyste design gør simpelthen, at HDR reelt ikke virker fordi det kræver at billedet kan belyses lokalt – når alt lyset skal blæses ind fra siden bliver det hele en ganske rodet affære, og alle detaljer – som ellers burde blive bedre – forsvinder i stedet i den mørke del af billedet. Med andre ord skal du ikke forvente, at HDR logoet på kassen gør noget godt for oplevelsen, og jeg anbefaler at du simpelthen ikke bruger det.

Godt tv til prisen

Alt i alt er EX700 et godt tv på stort set alle måder. Du skal ikke forvente at HDR gør noget godt for det, for det er simpelthen ikke muligt med den kombination af hardware og software EX700 byder på. Men Panasonic er langt fra alene med det problem, så det vil vi ikke lade trække så meget ned. Til gengæld er det imponerende, hvor god billedkvalitet du kan få ud af et 58″ fjernsyn, der koster under 9.000 kr. Hvis du er typen der bruger smart tv funktionerne i dit tv skal du holde dig langt væk fra EX700, men får du dit indhold fra andre kilder end tv’ets indbyggede apps, ja så er EX700 et fantastisk tv til prisen.