Razer har netop annonceret en smartphone specifikt til gamerne

Enter: Razer Phone.

"En telefon af gamere - for gamere."

Razer har i korte træk, kastet sig ud i en særdeles hardware-tung Android, der særligt markerer sig på fem punkter.





De fem features der adskiller Razer Phone fra feltet. Ifølge Razer:

1. Display

Verdens første 120hz ultramotion display på en mobil. Ingen lag, ingen ghosting.

Ultramotion er en teknologi der adaptivt synkroniserer skærmen med GPU'en. Udviklet i samarbejde med qualcomm.

Størrelsen lyder på 5.9".

2. Audio

Stereo højttalere i fronten. Dolby Atmos.

THX approved. Højttalere med dedikerede forstærkere. 24 bit DAC lyd.

3. Performance

Snapdragon 835 chipset.

8 GB RAM!

4. Batteri

4000 mah

5. Kamera

Dual lens (2x12 mpix) med wide angle.







