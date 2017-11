Razer lancerer støv- og vandtæt tastatur der kan modstå elementerne... Som cola og kage

Når Razer går ud og melder sig på banen med et vand- og støvsikkert gaming tastatur, der betegnes som et keyboard der kan modstå elementerne, må det være med et stort smil på læberne.

IP-certificeringen bliver brugt i stor stil i mobilbranchen, som Razer også lige har kastet sig ud i, men indenfor gamer-verdenen, er de hårde elementer knapt så meget op til vind og vejr, og lidt mere i hænderne på en klassisk fordom om PC-gamere: De er lidt nogle dovenrøve, der drikker cola og spiser chips i store mængder, foran skærmen.

Det er selvfølgelig en skrøne med sandheder bag, og det er sgu faktisk lækkert nok, med et gamer-keyboard, der ikke dør, når man spiller sin lede energidrik ned mellem de mekaniske taster.

“The Razer BlackWidow Ultimate is now more durable than ever and our first mechanical keyboard to incorporate water- and dust-resistant features.” fortæller Min-Liang Tan, Razers CEO.

€119.99