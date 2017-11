Roccat lancerer 10-års jubilæumsmus

Tyske ROCCAT her på banen med en ny topmodel af en gamermus, der tager arven videre fra den første Roccat Kone anno 2007, og smækker den afsted i en 10-års jubilæumsudgave, med alt det nyeste i teknologi.

Den har forfinet ergonomi med forbedret forskelle på knapper, men det, der gør den til en ener, er de to RGBA-lysindikatorer, der drives af det helt nye intelligente AIMO-belysningssystem plus den responsive og bemærkelsesværdige præcise optiske Owl-Eye-sensor. Kone AIMO rejser i sandhed med lysets hastighed.

Den originale Kone gjorde indtryk som den første mus med belysning i flere farver med de to lysstriber, hvor den nye Kone AIMO fordobler det til fire og tilføjer et lysende musehjul for at bringe fremtiden for belysning til nutiden. Living Light-systemet drives af AIMO og reagerer intuitivt og organisk på brug og leverer banebrydende belysningsscenarier, som er nemme at konfigurere, reaktive og frem for alt flydende, som man får en oplevelse på et helt nyt niveau.