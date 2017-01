Sådan bygger du dit eget jet-snowboard

Vi ved det jo godt. Det kan ikke betale sig at stå på ski eller snowboard herhjemme i Danmark.

Selvom der falder sne, så er det oftest væk igen, inden vi kan nå at tælle til fem. Og de få gange, det bliver liggende, så er bakkerne så små, at din skitur er ovre, inden du nærmest kan nå at blinke.

Derfor er det nyeste påfund fra 'Hacksmith' lige noget, vi kan bruge. Han har nemlig monteret to motorer på et snowboard, der skal være med til at drive snowboardet frem – også selvom vejen er helt flad.

Med en fjernbetjening i hånden og sne under brættet kan man således suse afsted også i det pandekageflade Danmark.