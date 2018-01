Samsung A8: Infinity skærm, godt frontkamera og billigere en flagskibet

Samsung er nu klar med lillebror til den populære Galaxy S8.

Den nye model befinder sig i A-serien, en anelse mindre gas på hardwaren, men også med et helt andet prisniveau. Trods det billigere udgangspunkt, er der dog blandt andet fundet plads til infinity-skærmen, altså den næsten rammeløse skærm, der er en af de federe features fra Galaxy S8.

A8 er den første mobiltelefon fra samsung, der er udstyret med dobbelt-frontkamera med live fokus. Altså et bedre udgangspunkt for selfies. På hardwaresiden hedder det altså et frontkamera med hendholdsvis 16MP og 8MP sensorer, og mulighed for dybdefokus.

Den nye Galaxy A8(2018) sætter også barren højt for film- og videooplevelser. Men en Infinity-skræm kan du afspille film i 18.5:9, så billedet strækker sig over hele telefonens overflade. Takket være den digitale billedstabilisering (VDis) slipper du også for rystede videoindspilninger. Galaxy A8(2018) har samtidig en ny hyperlapse-funktion, som gør det muligt at skabe time-lapse-videoer og derved optage og dele længere oplevelser end tidligere.

Fakta: Samsung Galaxy A8(2018) er udrustet med Octa Core-processer (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa), og 4GB RAM-hukommelse, 32GB intern hukommelse samt plads til 256GB micro SD. Den har en 5.6’’ FHD+ 1080x2220 Super AMOLED-skærm. Batteri på 3,000 mAh, med hurtig opladning. 149.2 x 70.6 x 8.4 mm, vægt 172g. Frontkameraer: Dual Camera 16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9), Bagsidekamera: 16MP PDAF (F1.7). Operativsystem Android 7.1.1. Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth v5.0 (LE op til 2Mbps), ANT+, USB Type-C, plads til betaling med NFC og MST, GPS + Glonass + BeiDou. IP68- certificering. Sensorer: Accelerometer, Barometer, Fingeraftryk, Gyro, Hall, Proximity, Geomagnetic, RGB Light.

Galaxy A8(2018) kommer til Danmark den 19. januar i tre forskellige farver; Black, Orchid Grey og Gold og til en vejledende udsalgspris på 3.899 DKK.