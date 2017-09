Samsung i krig mod Apple: Skruer op for udviklinger og ændrer lanceringsdatoen

Der er ikke noget som konkurrence til at holde firmaer igang med innovationen – og intet sted er det mere tydeligt end på smartphone området, hvor man enten holder sig igang eller dør en stille død. Det ved verdens største producent målt på enheder og verdens største producent målt på indtjening ganske udmærket.

Faste lanceringer er måske fortid

iPhone 8 (Eller måske X?) bliver lanceret tirsdag i næste uge på et event, der efterhånden er stort set helt fastlagt – hvert år i starten af september kommer der nye telefoner fra Apple. Til gengæld har Samsung i flere år lanceret deres nye flagskibe i starten af det nye år – i februar eller marts, og ofte i forbindelse med Mobile World Congress i Barcelona. Men nu kan det være, at Samsung optrapper krigen og skruer op for udviklingen.

Konkurrenterne overhaler

Med en lancering af iPhone 8 i september vil Samsungs flagskib fra slutningen februar begynde at se en smule bedaget ud allerede nu, og der er 6 måneder til næste marts hvor Samsung vil være henvist til at have en “ældre” telefon. Det vil ikke blive bedre af, at Huawei lancerer deres kommende topmodel, Mate 10 i oktober. På den måde vil Samsung sidde tilbage med den ældste topmodel, og især Mate 10 vil formentlig overhale Samsungs telefon på væsentlige punkter.

Fremskynder lancering

Samsung har tidligere rykket deres lanceringer frem for at komme konkurrenter i forkøbet. Det er blandt andet sket med Note – også dette års Note 8 kom før iPhone 8. Men nu går rygterne altså på, at Samsung igen fremskynder en lancering – denne gang på Galaxy S9, der flyttes frem til januar i stedet for slutningen af Februar. Det kan være, at Samsung vælger en lancering på CES i Las Vegas, hvilket ligger helt i starten af januar. Dermed vil perioden med konkurrence til S8 fra iPhone 8 og Huawei Mate 10 reduceres til at vare i kun 4 måneder.

Under alle omstændigheder er udviklingen og den hårde konkurrence imellem de tre store producenter godt nyt for smartphonebrugerne – omend den godt måtte afspejle sig i priserne også.

Leveret af Inputmag.dk