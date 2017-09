Se videoen: Panasonics nye køleskab har hjul og kommer når du kalder

Der kan være langt hen til køleskabet efter kolde bajere, men så er det jo heldigt, at Panasonics nye køleskab kommer når du kalder. Du kan se, hvordan det virker her i videoen ved at gå 55 sekunder ind i klippet, hvor Panasonic fremviser deres smarte hvidevare, og det minder egentlig lidt om en robotstøvsuger, hvor toppen er erstattet med en køler.

Panasonic siger selv, at det er beregnet til ældre og handicappede, men dovenskab er jo også en slags handicap, så det kan sagtens bruges af alle der har det bedst med at holde hvilepulsen under 50, når de stener på sofaen.