Når en almindelig autocamper simpelthen ikke er stor nok, må du jo være lidt kreativ. Og det er lige præcis, hvad du kan se i videoen ovenover, hvor YouTuberen Onrust! viser sin ombyggede dobbeltdækkerbus, der tog hele fem år at lave, men resultatet er virkelig også et blæret køretøj til en fed ferie. Der er tænkt på det meste i bussen, og det viser bare, at du kan bygge alt, hvis du har tiden og tankerne.

Pris: Ukendt

Leveret af Mandesager