Slut med at gå hjem uden fangst: Denne drone kan finde fiskene for dig

Du står med snøren i vandet i timevis, uden at så meget som en mikroskopisk sardin gider bide på din madding. Men hvis du bare havde udstyret i orden, så ville det problem slet ikke opstå.

For nu kan du nemlig få dig en undervandsdrone, der er komplet med sonar, og dermed kan finde fiskene og tage billeder af dem. Billederne bliver derefter via bluetooth sendt direkte til din telefon, og du kan så vurdere, om de fisk, dronen har fundet, er noget, du gider at fiske efter.

Og billederne skulle også være i god kvalitet, det sikrer det indbyggede 4K kamera, som The PowerRay Underwater Drone er udstyret med.

Dog skal der en del fisk på krogen, før dronen har tjent sig hjem igen. Firmaet bag har endnu ikke offentliggjort en pris, men andre undervandsdroner, men med færre funktioner, står til godt 8000 kroner.

Knæk og bræk!