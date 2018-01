Sony er på banen med måske de bedste støjreducerende headphones: WH-1000XM2

Al magt til de seriøse jakkesæts evige tillid til Boses QuietComfort, og baristaernes nyfundne kærlighed til BeoPlay H8. Et kært barn kan bære mange navne, og præferencerne når det kommer til valget af et par støjereducerende headphones lige så.

Op til og med 2015, vil jeg vove at påstå, at forretningsmændenes valg, var det bedste - selvom Bose efterhånden har fået sig lidt af et støvet image. Men i løbet af de seneste år, har både store og mindre spillere, kørt sig selv i stilling, til at kæmpe om tronen af de rejselystnes lydløse trone - og med efterårets lancering af WH-1000XM2, har Sony spillet bolden direkte i kassen.

Sony WH-1000MX2, bygger videre på forrige års store overraskelse, MDR-1000X. Og ved første øjekast, ligner de to hovedtelefoner hinanden. Designet er neutralt, men samtidig både mere elegant og nutidigt, en konkurrenterne, der er fanget i en ældre designfilosofier, eller bygger på et mere distinktivt retro-design. Og selvom bøfferne er pæne, er man slet ikke i tvivl om, at Sony har haft komforten i højsædet, da de designede denne perle.

En ting er, at hovedtelefonerne er komfortable nok til en lang flyvetur - en anden ting er, at de er komfortable nok til alt.

Men det er indmaden der for alvor vinder.

Sony har indkorporeret deres DSEE HX standard i bøfferne. Bluetooth er udviklet til tale, hvilket i sig selv fylder lidt og udgør et meget begrænset spektrum i lydbilledet i forhold til musik. DSEE HX er en SONY standard og forbedrer kvaliteten af musikken. Når du hører en traditionel mp3-fil, skal du forestiller dig at al det data der udgør sangen bliver komprimeret - eller sammenpresset. DSEE HX vender den proces og strækker musikken ud igen.

Hvis du er virkelig er audiofil kan du åbenbart høre forskel på mp3-, CD- og vinylkvalitet, hvis du kun op i om musikken rykker, så er formatet og teknologien måske ikke helt så vigtigt.

Også styringen af headsettet fungerer fortræffeligt. Venstre hovedkop gør brug af en usynlig touch control, hvori du kan skifte nummer, skrue op og ned og: En hånd på øret sætter alt på pause. Nifty.

WH-1000X2 vinder på flere af de vigtigste faktorer:

Batteritiden er op 30 timer - med musikken bragende!

Noise cancelling funktionen tager hensyn til det atmosfæriske tryk, så du kan optimere støjreduktionen til f.eks. når du er i en flykabine.

Du kan customize din lyttesessions til af afspejle dine unikke interesser og behov.

WH-1000X2 bliver hypet mere, end de fleste fyre hypede deres pre-pubertære skills i sengen, i folkeskolen. Og det er der en god grund til... altså at høretelefonerne bliver omtalt i så store vendinger!

Om de andre virksomheder har sovet i timen eller om det bare er Sony, der har lavet en Arnold-værdig kraftudvisning forbliver i det uvisse, men resultatet er det samme.

Det seneste års bedste støjreducerende lyttebøffer bliver SONYs WH-1000XM2.