Star Wars: Jedi Challenges lader dig kæmpe med lyssværd i AR - og det er fedt!

For at kunne bruge kittet skal man desuden eje en smartphone. Denne skal indsættes i brillerne, der via spejlinger projicerer spillets skærmbillede ned foran dine øjne - og får det til at se ud som om, at spillet foregår i det rum, du befinder dig i. Det er augmented reality. Det adskiller sig fra virtual reality ved at tage spilindholdet og præsentere det i dine fysiske omgivelser - i modsætning til VR, hvor du er totalt lukket af fra omverdenen.

Det er ret blæret at kunne nedkæmpe en Sith-lord i sit hjem.

Ud over brillerne er der en medfølgende bevægelses-, nej lad os kalde det omgivelsessensor, som spillet bruger til at positionere alt det, du oplever korrekt i forhold til det rum, du befinder dig i. Det sørger for, at afstande er realistiske, og at modstanderen holder sin placering, selvom man står og spinner rundt som en snurretop.

Sidst, men ikke mindst. Lyssværdet. Eller, i realiteten er det jo blot skæftet. Et krom-bemalet et af slagsen med gummigreb, to knapper (lyssværd on/off) og lys i enden. Sværdet er så filmrealistisk, at det sagtens kunne benyttes som en let replika på en Star Wars-fanboysudstilling. Man kan ikke undgå at smile, når man først åbner boksen, og det første man præsenteres for, er Luke Skywalkers lightsaber.

Sværdet genkendes af spillet, og når man sætter gang i foretagendet, bliver man bedt om at kalibrere, således at laserklingen passer på enden af håndtaget. “Activate your lightsaber”.

Jeg kan ikke stave lyden så her er et lydklip, for stemningens skyld: