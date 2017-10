Star Wars kettlebells: Når the Force skal hjælpe fysikken

Har du haft problemer med at holde din plads i biografkøen til de seneste Star Wars premierer? Hvis det er tilfældet, trænger du nok til at kaste rundt med lidt vægte, og de her nye kettlebells er lige sagen for en Star Wars fan.

Der er tre forskellige kettlebells: Darth Vader på 70lbs (31.7 kg), Storm Trooper på 60lbs (27.2 kg) og Boba Fett på 50lbs (22,7 kg).

Disse kettlebells er formstøbt i slidstærkt støbejern, og der er altså god mulighed for at arbejde på at blive det stærkeste væsen i universet.

De produceres af mærket Onnit, der dog først salgsklar med produkterne senere på året.

Priserne ligger mellem 150 og 200 dollars per kettlebell.