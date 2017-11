StarkBoard: elektrisk skateboard til gadgetnørden

Man ser ikke så ofte folk på skateboard længere, men måske er markedet klar til den lidt mere tekniske, gadget-orienterede gamer?

Nu kan man i hvert fald få et fuldelektrisk skateboard, som hedder StarkBoard.

Det er lidt som en krydsning mellem et skateboard og en Segway - det intelligente køretøj reagerer på dine bevægelser og får dig enten til at bevæge dig fremad eller bremse. Det skyldes en række forskellige bevægelsessensorer og vægtmålere, som gør, at du kan køre uden et betjeningspanel.

Skateboardet kører ca. 19 kilometer på én opladning og har en topfart på 32 km/t. Det gør den ganske ideel som transportsmiddel i bymiljøet og den kraftfulde HUB-motor gør, at man kan køre op a 15%-stigninger. Derudover har den nogle ret vilde LED-lys til trafiksikkerheden samt er sikret med alskens vind og vejr.

Prisen ligger på 3400 kroner - læs mere her.