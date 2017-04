Det intelligente hjem rykker nærmere, og nu har danske Art Andersen udviklet den intelligente persienne, som de kalder Copenhagen Blinds. Ideen er simpel: Byg en motor ind i persiennen, så den kan styres ved hjælp af en smartphone. I lighed med teknologier som Philips Hue og IKEA’s nye Trådfri kan du gruppere persienner og navngive dem – eksempelvis “Persienner i stuen.” Derudover kan man med telefonen som fjernbetjening eksempelvis hæve og sænke Copenhagen Blinds, tidsindstille efter døgnrytme eller modtage notifikationer, når de enkelte persienner skal genoplades.

Copenhagen Blinds er motordrevet og har et batteri i hver enkel persienne, der formår at hæve og sænke persiennen – producenten lover, at det sker stort set lydløst. Batterierne skal oplades hver 6.-9. måned i 3 timer. Derudover har Copenhagen Blinds en wall controller, så det også er muligt at justere dem uden en smartphone eller tablet ved hånden.

Lukker helt af

Hvis du har en seriøs hjemmebiograf har du formentlig ikke persienner, for det typiske problem med dem er, at lamellerne ikke sidder helt lige – og der kommer derfor lys ind. Det hævder Art Andersen også er fortid nu – de nye persienner skulle faktisk slutte helt tæt. Det er praktisk når solen bager på vinduerne og du gerne vil slippe for varmen og lyset.

Tyveri-sikring

Persienner der bevæger sig er et tegn på, at der er nogen hjemme i huset. Kombinerer du Copenhagen Blinds med eksempelvis Philips Hue eller IKEA Trådfri vil det være meget svært for indbrudstyve at se på huset, at der ikke er nogen hjemme.

Copenhagen Blinds kan indstilles med timer, favoritpositioner og individuelle, selvvalgte scenarier som eksempelvis TV-tid. Her indstiller man første gang persiennerne, så det passer med, at belysningen udefra er dæmpet, og solens stråler ikke går i TV-skærmen, så man næste søndag ved TV-tid let kan vælge det tidligere tilpasset scenarie.

Copenhagen Blinds er smarte, men billige er de ikke – det løber hurtigt op i mange tusinde kroner hvis du skal have et par rum udstyret med intelligente persienner.

Persiennerne produceres i tre farver; sort, hvid og sølv. Læs mere om Copenhagen Blinds her: www.copenhagenblinds.com

Leveret af inputmag.dk