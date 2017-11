Tesla har designet en power-bank, du ikke skal på venteliste for at købe

Tesla har travlt i disse dage, med afsløringen af både lastbil og ny roadster, må der være nok at se til for dem. For ikke at forglemme leveringsproblemerne med Model 3.

Men nok om det, for Tesla Design har også lavet en lille gadget til din mobil: En powerbank, selvfølgelig.

Der er integreret Apple lightning kabel og aftabeligt micro USB. Og så en statusindikator på batteriniveauet.

Man skal nok ikke lægge alt for meget i teknologien, for powerbanken består af et encelles batteri med 3350 mAh, så altså, kun lige nok til at køre en enkelt oplading på en Samsung Galaxy S8.

Outputtet lyder på 5V/1.5 ampere max, og herligheden står i 45 dollars (285 kroner), på Teslas officielle webshop.