The Wall: Samsungs nye vanvittige 146" tv, du selv kan forme

Undskyld mit franske, men når man navngiver sit nye tv THE WALL, så mener man det fandme!

Og det er præcis, hvad Samsung har gjort med årets tilløbsstykke på deres CES-stand. TV'et har en perlerække af vilde specs og nye udtryk - nå ja, og 146" af skærmplads at vise det frem på.

The Wall benytter MicroLED-teknologi. Men hvad er det?

MicroLED er en teknologi, der benytter væsentligt mindre LED-transmittere end den gængse standard. Den mindre størrelse gør det muligt for enhederne at producere deres eget lys - det betyder, at det hverken er nødvendigt med en bagbelysning eller LCD. Det muliggør, at der kan skabes et mere lysstærkt og kontrastrigt billede, end vi før har set. Når ting skal være sort, bliver tætheden også vildere.

Det er lidt hen af samme indtryk, som man får af OLED kontra regulær LED, men hvor OLED har risikoen for fastbrændte billeder, slipper MicroLED fri.

Men altså, The Wall er også et modulært opbygget TV. Det vil sige, at man kan tilbygge eller fjerne paneler fra skærmen for at tilpasse størrelsen. Det er ret sejt - især hvis man flytter og får en mindre væg. Eller større. Så det fylder HELE væggen. Deraf navnet.

En anden lækker ting ved The Wall: Det er absolut rammeløst. Glas helt ud til kanten. Naaajs.

Prisen på denne herlighed er endnu ikke afsløret, men vi forventer at teknologien begynder kommerciel udrulning i slutningen af året.