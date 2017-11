Tilbring en nat i en AirBnB lavet af 25 millioner LEGO-klodser

LEGO er legetøjet, man aldrig bliver for gammel til. Du kan bygge næsten hvad som helst, så længe du har klodser nok - og kun fantasien sætter grænser! Så hvad med en overnatning i en LEGO-hus blandt 25 millioner LEGO-klodser?





Airbnb og LEGO House sløret for den vildeste overnatningsoplevelse til dato. For én nat bliver det nyåbnede LEGO House i Billund omdannet til en privat legeplads for en enkelt heldig familie. For at deltage i kapløbet om en nat i LEGO House, skal ambitiøse mesterbyggere, unge som gamle, sætte fantasien på prøve og beskrive én ting, de ville bygge sammen med familien, hvis de fik uendelige mængder af LEGO klodser til rådighed.

Mon ikke man kan snige sig til en overnatning med knejterne, hvis man har fantasi nok til at vinde over familierne? Læs mere om det her.