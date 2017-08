Værktøjsskabet med lydsystem og køleskab er god lir til en fest på værkstedet

Enhver mand fortjener et fuldt udstyret værksted, hvor han kan banke ting sammen og slappe af på samme tid, og Kobalt Stainless Steel Tool Chest er måske det ultimative udstyr til det ultimative mande-værksted. Det enorme værktøjsskab har plads til alle dine sager med sin størrelse på 175 x 135 x 46 cm., men Kobalt har samtidig liret beholderen af rustfrit stål med et køleskab, et Pioneer-lydsystem, LED-arbejdslamper og hjul, så du får en mobil mastodont, der helt sikkert ikke går ned på udstyret. Der er desuden plads til et helt ton udstyr på vognen, hvis du da overhovedet har så meget værktøj.

Pris: 9.250 kroner.

