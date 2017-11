Vinterjakker fra russiske Krakatau; ultra maskulin, praktisk anvendelig og cool as f*ck

Efter at have inspiceret kvaliteten af vinterjakkerne, blev jeg, med et glimt i øjet, præsenteret for spørgsmålet: Prøv at gætte hvad de koster? Men det vender vi lige tilbage til.

Krakatau jakkerne, der formentlig er navngivet efter vulkanen af samme navn (fordi de er da bomb), føles som et kvalitetsniveau der minder om outdoor/tech mærker som Peak Performance, Canada Goose eller Parajumpers. Men med nogle helt andre og iøjenfaldende detaljer. De detaljer udmynter sig typisk i interessante materialer som militær nylon, foring i pangfarver eller mønstre, oversize zipper pullers, og beskedne-men-iøjenfaldende reflekterende detaljer.

Mærket er altså lige blevet lanceret i Danmark her til efteråret, og ifølge bagmændene Nikolaj og Steffen, er det blevet taget rigtigt godt imod.

Det skyldes blandt andet den populære bomberjakke, der har en ekstra lang anvendelsestid, netop på grund af de russiske rødder.

Bomberjakker i taktiske farver, er et kæmpe hit her i efteråret, men bomberjakken er typisk også en dyr anskaffelse, da den primært fungerer som en overgangsjakke. Men fidusen, og populariteten i modellen fra Krakatau, skal findes i, at den med lethed holder ejermanden varm, helt ned til -10 grader. Det betyder, at jakken rent faktisk er anvendelig i den danske vinter, og så blev overgangsjakken pludselig til en halvårs-jakke.

Modellen in mention, er i øvrigt topklasse i den army-grønne udgave, der er udstyret med en skrig orange inderforing, der lige skaber lidt ekstra blikfang, når du slynger jakken over skuldrene, på vej videre på natteturen.

Bonusinfo: Hvis du føler dig ekstra farvestrålende og modig, er jakken vendbar. De fleste af Krakatau jakkerne har desuden indbygget ansigtsmaske, når du lyner hætten helt op - det sender tankerne lidt mod nogle antagonistiske oprørske typer, der kunne finde på at lande i situationer, hvor de ikke vil afsløre hele deres ansigt, det er et gimmick, der lige trækker jakkerne lidt ekstra over i badass-ness, uden at det virker "for meget".