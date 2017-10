11 røvgode råd - om træning

1. Gør, hvad der er bedst for dig. Ingen er nemlig ens. Husk, at 60% af din træning er kost. For at blive stor, så kør med få repetitioner og mange kilo. For at blive markeret og for at øge din udholdenhed skal du køre få kilo og mange repetitioner. Det handler ikke altid om, hvor mange kilo du kan løfte. Jo mere udholdenhed du har, jo mere udholdenhed har du i sengen.





2. Jeg træner selv tre gange om ugen med håndbold, og jeg løber og styrketræner derudover. Mit råd er, at du skal træne med andre, så I er fælles om at presse hinanden til at blive ved. Det er også vigtigt at spise varieret. Træn med en makker og spis sundt.





3. Gå mere op i at udføre øvelserne rigtigt end i at gå op i vægt. Hvis en gut bænker 150 kilo otte gange, fordi han kun laver øvelsen halvt, hvem er så til grin? Dig, fordi du laver øvelsen rigtigt med lavere vægt, eller ham, der tror han er bomstærk, men reelt set ikke laver en eneste rigtig gentagelse?