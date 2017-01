Det her bliver den største træningstrend i år

11.045 skridt, ni kilometer cykling og syv timers søvn. Aktivitetsmålere og smarture kan måle mange forskellige aktiviteter - lige fra gåture og yoga til din søvnkvalitet - og i år bliver de den mest markante trend inden for træning. Det afslører American College of Sports Medicines (ACSM) årlige undersøgelse af trends inden for sundhed og fitness, hvor bærbar træningsteknologi, også kaldet wearables, ligger på førstepladsen.

- Fitness-teknologi er et must-have i vores hverdag i dag. Alle kan nemt tælle det antal skridt, de har taget, eller hvor mange kalorier de har forbrændt, ved at bruge wearables eller en smartphone. De data, som bliver indsamlet, kan informere brugerne om deres aktuelle konditionsniveau og hjælpe dem med at foretage sundere livsstilsvalg, siger Walter R. Thompson, hovedforfatter bag undersøgelsen.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1800 sundhedsprofessionelle fra hele verden, hvor deltagerne skulle rangere 10 trends ud af 42 mulige – gamle som nye.