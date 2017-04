Her er The Rocks vanvittige træningsprogram op til Fast & Furious 8

Den store amerikaner har været i træningscenteret op til Fast & Furious 8 - eller The Fate of the Furious, som den også hedder. Det har givet i omegnen af 10 kilos muskelmasse, der skal være med til at gøre Luke Hobbs endnu mere frygtindgydende. Alle ved jo godt, at den 108 kilos tøsevægt, som han slæbte rundt på under indspilningerne af Baywatch, ikke er nok til et actionbrag fra Fast & Furious-franchiset.

Værende en stor hollywoodstjerne sørgede ’The Rock’ selvfølgelig for opdateringer på de sociale medier, hvor i hans trænings- og madrutiner ofte var beskrevet. Her fremgår det tydeligt, at formen ikke er kommet af sig selv. En træning af den kaliber kræver blod, sved og tårer.