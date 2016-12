Hvorfor vente til efter nytår? Smukke Anne Bech afslører, hvordan du kommer slank gennem julen

Julemiddagen og julefrokoster står for døren. Hvad kan man henholdsvis spise meget af, lidt mindre af, og hvad skal man helt holde sig fra, når vi taler traditionelt dansk julemad?

- Det er altid en god idé at have spist en lille sund snack hjemmefra. Jeg ved godt, at mænd ikke lige sådan er "big on salad", men nogle grøntsager vil fylde maven lidt og hjælpe fordøjelsen, så man ikke får forstoppelse af den fede mad, der kommer ned.

- Som tommelfingerregel: And er federe end flæskesteg, hvis du IKKE spiser svær, de brunede kartofler er smurt ind i opvarmet karamel og er utrolig usunde, de almindelige hvide kartofler er OK. Og så prøv at økonomisere lidt med sovsen. Det er ikke en suppe. A little goes a long way, og det har noget at sige for livvidden og for dit kolesterolchok.